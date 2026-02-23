Скидки
Разин — о победе над «Адмиралом»: не игра, а рыдания! Пойдёмте нормальный хоккей смотреть

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в овертайме матча КХЛ с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Тимашов) – 10:00 (5x5)     1:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 18:59 (5x4)     1:2 Завгородний (Тимашов) – 25:37 (5x4)     1:3 Булавчук (Шулак) – 33:44 (5x5)     2:3 Пресс (Ткачёв, Маклюков) – 39:43 (5x5)     3:3 Толчинский (Барак) – 48:15 (5x5)     4:3 Толчинский (Орехов, Ткачёв) – 63:34 (3x3)    

«Не игра, а рыдания! Пойдёмте нормальный хоккей смотреть (финал Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»)

Настроя не было. После победы не хочется кидать стрелы. Аппетита у команды нет. Она выходит на игры без интереса. С этим надо что-то делать, потому что играть ещё 11 матчей. Хорошо, что впереди сильные соперники. Надеюсь, мы всё-таки соберёмся и будем показывать хоккей. За эту игру перед болельщиками хочется извиниться», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Металлург» является лидером КХЛ с 93 очками после 57 игр. «Адмирал» — последняя, 11-я команда Восточной конференции. В её активе 41 очко после аналогичного количества встреч.

