Разин — о победе над «Адмиралом»: не игра, а рыдания! Пойдёмте нормальный хоккей смотреть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в овертайме матча КХЛ с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Не игра, а рыдания! Пойдёмте нормальный хоккей смотреть (финал Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»)…

Настроя не было. После победы не хочется кидать стрелы. Аппетита у команды нет. Она выходит на игры без интереса. С этим надо что-то делать, потому что играть ещё 11 матчей. Хорошо, что впереди сильные соперники. Надеюсь, мы всё-таки соберёмся и будем показывать хоккей. За эту игру перед болельщиками хочется извиниться», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Металлург» является лидером КХЛ с 93 очками после 57 игр. «Адмирал» — последняя, 11-я команда Восточной конференции. В её активе 41 очко после аналогичного количества встреч.