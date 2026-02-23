Скидки
Спецпредставитель президента РФ: сборная США победила будущий 52-й штат

Спецпредставитель президента РФ: сборная США победила будущий 52-й штат
Комментарии

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о победе сборной США над национальной командой Канады в финальном матче на олимпийском хоккейном турнире 2026 года в Италии. Напомним, в решающем матче за золото американцы одолели канадцев со счётом 2:1 по итогам овертайма.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.

Остон Мэттьюс отреагировал на победу США над Канадой в матче за золото на ОИ-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
