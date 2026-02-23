Люк Хьюз прокомментировал победу США над Канадой в финале ОИ-2026, где забил его брат Джек

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз поделился впечатлениями от победы сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Отметим, что его братья — форвард «Дэвилз» Джек Хьюз и Куинн Хьюз из «Миннесоты Уайлд» — выиграли золотую медаль в составе американской команды.

«Я испытал настоящий восторг. Все ребята в команде радовались победе американцев. Очень приятно наблюдать такое достижение наших соотечественников. Финальный матч оставил сильное впечатление. Наши канадские партнёры также поддерживали команду США, поскольку решающую шайбу забросил именно Джек Хьюз. Моя радость ещё больше усилилась, ведь мои братья стали обладателями золотых медалей Олимпийских игр. Мама также внесла вклад в успех женской сборной США, работая там консультантом по развитию игроков. Такого успеха наша страна добивалась последний раз 46 лет назад. Рад за всю американскую сборную», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

«Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.