«Джон обязательно был бы здесь». Защитник США — о праздновании победы с майкой Годро

«Джон обязательно был бы здесь». Защитник США — о праздновании победы с майкой Годро
Защитник сборной США Зак Веренски высказался о праздновании победы на Олимпийских играх с игровой майкой погибшего Джонни Годро.

«Это значило всё для нас. Джон обязательно был бы здесь. И видеть, как его семья поддерживает нас, видеть его детей, вывести их на лёд… Мы разговаривали о том, как будем играть за него, как заставим его гордиться нами. Думаю, мы это сделали. Невероятно особенным моментом было увидеть его семью и вывести его детей на лёд. Он был большой частью USA Hockey», – цитирует Веренски пресс-служба НХЛ.

После победы игроки американской сборной выехали на лёд со свитером с фамилией Годро. Джонни Годро и его брат Мэтью погибли в аварии 30 августа 2024 года. В праздновании также участвовали дети Годро.

Мурашки по коже. США вынесли свитер погибшего Годро, празднуя золото Олимпиады
Мурашки по коже. США вынесли свитер погибшего Годро, празднуя золото Олимпиады
