«Нет на свете лучшего чувства, это просто эйфория». Макэвой — о победе США на Олимпиаде

Защитник сборной США Чарли Макэвой поделился эмоциями от победы в финальном матче Олимпиады по хоккею со сборной Канады (2:1 ОТ).

«Нет на свете лучшего чувства. Это оно. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть видеозапись того, что произошло после нашего гола, потому что это было полное затмение: кого я обнимал, куда поехал. Это была просто эйфория, чувак. Я даже не могу объяснить, что я чувствовал. Просто чистая радость.

Мне просто невероятно повезло быть частью этого поколения сборной США по хоккею. Многие поколения до нас, невероятные игроки, парни, на которых мы равнялись, не смогли этого сделать. Они проложили нам путь, но сами не смогли добиться успеха. Мы думали об этих парнях. Они были в раздевалке и говорили нам: «Теперь ваша очередь, сделайте это». И мы сделали это, чувак. Сейчас это кажется таким нереальным», — цитирует Макэвоя пресс-служба НХЛ.