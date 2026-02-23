«Это было безупречное выступление». Купер выразил восхищение игрой Канады в финале ОИ
Главный тренер сборной Канады Джон Купер заявил, что гордится своей командой после поражения от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Милане.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«После полуфинального матча с Финляндией я не думал, что мы сможем сыграть лучше, но ребята заставили меня ошибиться. Я считаю, что это было безупречное выступление группы игроков, которые выложились на полную, отдав все силы красно-белым цветам на протяжении более трёх периодов. Я не могу быть более горд этой командой. Они сделали всё, что мы от них просили, и даже больше, выполнили наш план, и просто иногда так бывает, к сожалению, сегодня так не случилось, но не потому, что эта команда облажалась. Они были исключительны», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
