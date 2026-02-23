Расписание матчей ВХЛ на 23 февраля 2026 года

Сегодня, 23 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 февраля 2026 года (время — московское):

13:00. ХК «Норильск» – «Зауралье»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Торпедо-Горький»;

17:00. «Челны» – «Магнитка»;

17:00. «Нефтяник» – «Южный Урал».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 89 очками после 54 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 54 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.