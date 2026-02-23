Расписание матчей МХЛ на 23 февраля 2026 года

Сегодня, 23 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Стальные Лисы» – «АКМ Новомосковск»;

11:00. «Толпар» – МХК «Локо-76»;

13:00. МХК «Спартак» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. «Красная Армия» – «Тайфун»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Чайка»;

17:00. «Академия Михайлова» – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.