«Я сочувствую ему». Кросби высказался о поражении Макдэвида в финале Олимпиады-2026

«Я сочувствую ему». Кросби высказался о поражении Макдэвида в финале Олимпиады-2026
Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о поражении Коннора Макдэвида в составе канадской сборной в финальном матче Олимпиады с командой США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Он сделал всё возможное, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собрались лучшие игроки мира, и подняться до такого уровня, как он, — это что-то невероятное. Удивительно видеть это вблизи, и я сочувствую ему, потому что он так много сделал и руководил всеми возможными способами. Мы все хотим победить друг для друга, но, знаете, особенно для него. Тяжело, что нам не удалось добиться такого результата», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

Макдэвид был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Канадец установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Всего Макдэвид провёл шесть матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Коннор Макдэвид высказался о поражении Канады от США в хоккейном финале Олимпиады
Новая трагедия Макдэвида. Гениальный канадец испытал на Олимпиаде жуткое чувство дежавю
Новая трагедия Макдэвида. Гениальный канадец испытал на Олимпиаде жуткое чувство дежавю
