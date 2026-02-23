«Не те медали, за которыми мы приехали». Защитник Канады — о серебре Олимпиады-2026
Поделиться
Защитник сборной Канады Дрю Даути поделился эмоциями от поражения в финальном матче олимпийского турнира со сборной США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Мы завоевали серебряную медаль, но это не то, за чем мы приехали. Я действительно думаю, что мы сыграли чертовски хорошо. Я думал, что всё сложится иначе», — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.
Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
10:23
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
07:31
-
06:58
-
06:05
-
04:57
-
04:04
-
03:18
-
02:58
-
02:41
-
02:21
-
00:00
- 22 февраля 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:33
-
23:21
-
23:06
-
22:48
-
22:35
-
22:03
-
21:47
-
21:31
-
21:24
-
21:16
-
21:05