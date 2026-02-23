Скидки
«Не те медали, за которыми мы приехали». Защитник Канады — о серебре Олимпиады-2026

Защитник сборной Канады Дрю Даути поделился эмоциями от поражения в финальном матче олимпийского турнира со сборной США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Мы завоевали серебряную медаль, но это не то, за чем мы приехали. Я действительно думаю, что мы сыграли чертовски хорошо. Я думал, что всё сложится иначе», — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.

Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.

