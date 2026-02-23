Скидки
Андрей Назаров назвал главную причину поражения Канады в финале Олимпиады

Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о победе сборной США над Канадой в финале Олимпийских игр по хоккею со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Олимпиада осталась позади, в финале выиграл сильнейший. Если ты не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече на Олимпийских играх.

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, постепенно начинаем готовиться к розыгрышу Кубка Гагарина. Конечно, болельщики соскучились по плей-офф, где каждый матч и каждая серия получаются особенными. В целом все участники плей-офф уже ясны, остаются лишь небольшие нюансы.

Настроение у людей поднимается, в Москву постепенно приходит не только календарная, но и кубковая весна. Поздравляю всех с праздником!» – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

