Андрей Назаров назвал главную причину поражения Канады в финале Олимпиады

Известный тренер Андрей Назаров высказался о победе сборной США над Канадой в финале Олимпийских игр по хоккею со счётом 2:1 в овертайме.

«Олимпиада осталась позади, в финале выиграл сильнейший. Если ты не забиваешь в пустые ворота, то вряд ли победишь в решающей встрече на Олимпийских играх.

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, постепенно начинаем готовиться к розыгрышу Кубка Гагарина. Конечно, болельщики соскучились по плей-офф, где каждый матч и каждая серия получаются особенными. В целом все участники плей-офф уже ясны, остаются лишь небольшие нюансы.

Настроение у людей поднимается, в Москву постепенно приходит не только календарная, но и кубковая весна. Поздравляю всех с праздником!» – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.