Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Авангарда» Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо

Лидер «Авангарда» Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо. Американский нападающий избежал перелома лицевых костей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)    

Нападающий омского клуба получил повреждение в концовке матча с «Амуром» (3:4) после того, как защитник хабаровского клуба Ярослав Дыбленко выбрасывал шайбу из зоны и попал в лицо Потуральски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Есть большая вероятность, что в Екатеринбурге лидер нападения «Авангарда» не сыграет с «Автомобилистом». В текущем сезоне на счету Потуральски 61 (24+37) очко в 58 матчах.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» проиграл «Амуру», пропустив три шайбы подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android