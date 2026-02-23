Лидер «Авангарда» Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо

Как стало известно «Чемпионату», лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо. Американский нападающий избежал перелома лицевых костей.

Нападающий омского клуба получил повреждение в концовке матча с «Амуром» (3:4) после того, как защитник хабаровского клуба Ярослав Дыбленко выбрасывал шайбу из зоны и попал в лицо Потуральски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Есть большая вероятность, что в Екатеринбурге лидер нападения «Авангарда» не сыграет с «Автомобилистом». В текущем сезоне на счету Потуральски 61 (24+37) очко в 58 матчах.