Лидер «Авангарда» Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо
Как стало известно «Чемпионату», лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо. Американский нападающий избежал перелома лицевых костей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4) 1:1 Потуральски – 07:04 (5x5) 2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5) 2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5) 2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5) 2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5) 3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)
Нападающий омского клуба получил повреждение в концовке матча с «Амуром» (3:4) после того, как защитник хабаровского клуба Ярослав Дыбленко выбрасывал шайбу из зоны и попал в лицо Потуральски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Есть большая вероятность, что в Екатеринбурге лидер нападения «Авангарда» не сыграет с «Автомобилистом». В текущем сезоне на счету Потуральски 61 (24+37) очко в 58 матчах.
