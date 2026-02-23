«Одна из наших лучших игр на турнире». Стоун о поражении Канады от США в финале Олимпиады

Нападающий сборной Канады Марк Стоун поделился эмоциями от поражения в финальном матче олимпийского турнира со сборной США (1:2 ОТ) и посетовал на нереализованные моменты. Канадская сборная перебросала соперника со счётом 42:28.

«Я думаю, команда сыграла очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр на турнире, думаю, мы действительно контролировали игру, просто не смогли забить дополнительный гол. Это отстой. Реально отстой», — цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.