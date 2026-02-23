Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

К. Хьюз — об атмосфере на ОИ: дверь в номер братьев Ткачук не закрывалась никогда

К. Хьюз — об атмосфере на ОИ: дверь в номер братьев Ткачук не закрывалась никогда
Комментарии

Защитний сборной США Куинн Хьюз высказался об атмосфере во время Олимпийских игр. Американскяа команда проживала в Олимпийской деревне вместе с другими атлетами сборной США.

«Дверь в номер братьев Ткачук не закрывалась все две недели. Мы жили на одном этаже, это было так круто. Постоянно зависали в кафетерии, общались с другими спортсменами и всё такое. Проводить свободное время в деревне с этими ребятами – одно из самых классных воспоминаний об Олимпиаде», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

«Золотую» шайбу забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.

Материалы по теме
«США — лучшая страна в мире. Хоккей — это наша игра!» Реакция американцев на золото ОИ
«США — лучшая страна в мире. Хоккей — это наша игра!» Реакция американцев на золото ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android