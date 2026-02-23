К. Хьюз — об атмосфере на ОИ: дверь в номер братьев Ткачук не закрывалась никогда

Защитний сборной США Куинн Хьюз высказался об атмосфере во время Олимпийских игр. Американскяа команда проживала в Олимпийской деревне вместе с другими атлетами сборной США.

«Дверь в номер братьев Ткачук не закрывалась все две недели. Мы жили на одном этаже, это было так круто. Постоянно зависали в кафетерии, общались с другими спортсменами и всё такое. Проводить свободное время в деревне с этими ребятами – одно из самых классных воспоминаний об Олимпиаде», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

«Золотую» шайбу забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.