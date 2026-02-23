Скидки
Приставы объявили в розыск имущество бывшего хоккеиста Ивана Телегина

Судебные приставы объявили в розыск имущество бывшего нападающего клубов КХЛ и сборной России Ивана Телегина. Спортсмен имеет задолженность на сумму более 71 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

Согласно данным ведомства, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов в документах не уточняется. Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей.

Последним клубом Ивана Телегина стал омский «Авангард», форвард покинул команду 1 мая 2024 года после трёх сезонов в составе «ястребов». В мае 2025 года Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра». В сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

