Защитник «Коламбуса» Веренски высказался о возможности проведения матчей между НХЛ и КХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» и сборной США Зак Веренски высказался о возможности проведения матчей между клубами НХЛ и КХЛ. В начале декабря прошлого года президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что организация готова пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала. Также в разное время обсуждалась идея игр «Вашингтона» с клубами КХЛ.

«Я знаю, что такие матчи раньше были. КХЛ — это хорошая лига, где много хороших игроков. И я уверен, что в какой-то момент о проведении игр с её клубами в НХЛ будут говорить», — цитирует Веренски ТАСС.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).