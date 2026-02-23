Болельщик Канады распилил телевизор после поражения от США в финале Олимпиады
Болельщик сборной Канады распилил телевизор после поражения от США в финале Олимпиады. Сборная Канады уступила США в матче за золотые медали со счётом 1:2 в овертайме.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
Разгорячённый поражением фанат канадской сборной взял бензопилу и несколькими движениями распилил телевизор, на котором показывали победные эмоции хоккеистов сборной США сразу после финального матча.
Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.
