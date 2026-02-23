Болельщик Канады распилил телевизор после поражения от США в финале Олимпиады

Болельщик сборной Канады распилил телевизор после поражения от США в финале Олимпиады. Сборная Канады уступила США в матче за золотые медали со счётом 1:2 в овертайме.

Разгорячённый поражением фанат канадской сборной взял бензопилу и несколькими движениями распилил телевизор, на котором показывали победные эмоции хоккеистов сборной США сразу после финального матча.

Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.