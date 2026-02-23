Скидки
КХЛ определила лучших игроков 23-й недели сезона-2025/2026

КХЛ определила лучших игроков 23-й недели сезона-2025/2026
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 23-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Сергей Иванов (СКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,00. По воротам Иванова было нанесено 64 броска, из которых он отразил 100%. В матчах с «Салаватом Юлаевым» (4:0) и ЦСКА (3:0) Иванов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Иван Мищенко («Амур»), набравший 5 (2+3) очков в четырёх играх недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Нэйтан Тодд («Ак Барс»), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком стал нападающий Матвей Поляков (СКА), набравший 2 (1+1) очка в трёх играх недели.

