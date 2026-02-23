Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова на вершине, Ларионов ворвался в восьмёрку лучших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (9) Игорь Гришин «Нефтехимик» 2 (5) Боб Хартли «Локомотив» 3 (4) Андрей Разин «Металлург» 4 (1) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 5 (2) Ги Буше «Авангард» 6 (6) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 7 (8) Андрей Козырев «Северсталь» 8 (11) Игорь Ларионов СКА 9 (3) Игорь Никитин ЦСКА 10 (12) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 11 (10) Николай Заварухин «Автомобилист» 12 (15) Алексей Исаков «Торпедо» 13 (13) Вячеслав Козлов «Динамо» М 14 (7) Ярослав Люзенков «Сибирь» 15 (19) Александр Андриевский «Амур» 16 (14) Александр Барков «Спартак» 17 (16) Евгений Корешков «Трактор» 18 (17) Михаил Кравец «Барыс» 19 (22) Олег Браташ «Адмирал» 20 (21) Павел Десятков «Лада» 21 (20) Митч Лав «Шанхайские Драконы» 22 (18) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи»