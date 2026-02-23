Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова на вершине, Ларионов ворвался в восьмёрку лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова на вершине, Ларионов ворвался в восьмёрку лучших
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (9)Игорь Гришин«Нефтехимик»
2 (5)Боб Хартли«Локомотив»
3 (4)Андрей Разин«Металлург»
4 (1)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (2)Ги Буше«Авангард»
6 (6)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
7 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (11)Игорь ЛарионовСКА
9 (3)Игорь НикитинЦСКА
10 (12)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
11 (10)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (15)Алексей Исаков«Торпедо»
13 (13)Вячеслав Козлов«Динамо» М
14 (7)Ярослав Люзенков«Сибирь»
15 (19)Александр Андриевский«Амур»
16 (14)Александр Барков«Спартак»
17 (16)Евгений Корешков«Трактор»
18 (17)Михаил Кравец«Барыс»
19 (22)Олег Браташ«Адмирал»
20 (21)Павел Десятков«Лада»
21 (20)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
22 (18)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
