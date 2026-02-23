Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова на вершине, Ларионов ворвался в восьмёрку лучших
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (9)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|2 (5)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|3 (4)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|4 (1)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|5 (2)
|Ги Буше
|«Авангард»
|6 (6)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|7 (8)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|8 (11)
|Игорь Ларионов
|СКА
|9 (3)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|10 (12)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|11 (10)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (15)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|13 (13)
|Вячеслав Козлов
|«Динамо» М
|14 (7)
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|15 (19)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|16 (14)
|Александр Барков
|«Спартак»
|17 (16)
|Евгений Корешков
|«Трактор»
|18 (17)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|19 (22)
|Олег Браташ
|«Адмирал»
|20 (21)
|Павел Десятков
|«Лада»
|21 (20)
|Митч Лав
|«Шанхайские Драконы»
|22 (18)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
