Патрик Кейн поздравил сборную США по хоккею с победой на Олимпийских играх — 2026

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх по хоккею. В финальном матче турнира американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме. «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз.

«Поздравляю Дилана Ларкина и сборную США! Джек и Куинн Хьюзы — американские легенды!» — написал Кейн в соцсети Х.

Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии. Американская сборная впервые с 1980 года стала обладателями золотых наград Олимпийских игр по хоккею.