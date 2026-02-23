Скидки
Патрик Кейн поздравил сборную США по хоккею с победой на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх по хоккею. В финальном матче турнира американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме. «Золотую» шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил американский нападающий Джек Хьюз.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Поздравляю Дилана Ларкина и сборную США! Джек и Куинн Хьюзы — американские легенды!» — написал Кейн в соцсети Х.

Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии. Американская сборная впервые с 1980 года стала обладателями золотых наград Олимпийских игр по хоккею.

