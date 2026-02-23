Скидки
Трочек: мы с Джей Ти Миллером слышали разговоры, что нам не место в этой сборной США

Нападающий сборной США Винсент Трочек высказался о победе на Олимпийских играх по хоккею и отметил роль партнёра по «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллера в игре команды. В финальном матче американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Честно говоря, я чертовски горжусь. Да, мы слышали все эти разговоры о том, что нам не место в этой сборной. Но мы смогли приехать, и у нас была работа, которую нужно было выполнить, а именно – хорошо играть в меньшинстве, на вбрасываниях, быть игроками, которые сохраняют характер. Мы взяли на себя эту роль и справились с ней на отлично», — цитирует Трочека пресс-служба НХЛ.

Комментарии
