Трочек: мы с Джей Ти Миллером слышали разговоры, что нам не место в этой сборной США

Нападающий сборной США Винсент Трочек высказался о победе на Олимпийских играх по хоккею и отметил роль партнёра по «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллера в игре команды. В финальном матче американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме.

«Честно говоря, я чертовски горжусь. Да, мы слышали все эти разговоры о том, что нам не место в этой сборной. Но мы смогли приехать, и у нас была работа, которую нужно было выполнить, а именно – хорошо играть в меньшинстве, на вбрасываниях, быть игроками, которые сохраняют характер. Мы взяли на себя эту роль и справились с ней на отлично», — цитирует Трочека пресс-служба НХЛ.