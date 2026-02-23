Летанг — о пропуске Кросби финала ОИ: он хочет, чтобы у него был шанс изменить ход игры

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг заявил, что он сочувствует капитану сборной Канады Сидни Кросби, который не смог принять участия в финальном матче Олимпиады по хоккею с США. Канадский форвард получил повреждение в четвертьфинальном матче со сборной Чехии и пропустил последние две игры на турнире.

«Зная его, должно быть, ему было тяжело. Он, наверное, сидел в раздевалке в своей экипировке и смотрел игру по телевизору. Знаете, такой парень хочет, чтобы шайба была у него на клюшке, чтобы попытаться изменить ход игры и помочь своей команде завоевать золото», — цитирует Летанга пресс-служба «Питтсбурга».