Ахо — о Никишине: у него хорошие шансы стать одним из ведущих защитников НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо заявил, что Александру Никишину предстоит ещё многому научиться, чтобы стать одним из лучших защитников Национальной хоккейной лиги.

«Он хороший игрок, в будущем станет ещё лучше. Могу отметить у него хороший бросок. Конечно, он не самый молодой игрок, но ещё является новичком, ему нужно ещё учиться. Думаю, в будущем он улучшит свои навыки.

Думаю, у него хорошие шансы стать в будущем одним из ведущих защитников НХЛ. Уверен, что он к этому придёт, но для этого ему нужно приложить максимум усилий», — цитирует Ахо ТАСС.

Никишин перешёл в «Каролину» в апреле прошлого года и сыграл в Кубке Стэнли четыре матча, в которых отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне в 56 встречах 24-летний защитник набрал 22 (7+15) очка.