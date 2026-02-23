Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ахо — о Никишине: у него хорошие шансы стать одним из ведущих защитников НХЛ

Ахо — о Никишине: у него хорошие шансы стать одним из ведущих защитников НХЛ
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо заявил, что Александру Никишину предстоит ещё многому научиться, чтобы стать одним из лучших защитников Национальной хоккейной лиги.

«Он хороший игрок, в будущем станет ещё лучше. Могу отметить у него хороший бросок. Конечно, он не самый молодой игрок, но ещё является новичком, ему нужно ещё учиться. Думаю, в будущем он улучшит свои навыки.

Думаю, у него хорошие шансы стать в будущем одним из ведущих защитников НХЛ. Уверен, что он к этому придёт, но для этого ему нужно приложить максимум усилий», — цитирует Ахо ТАСС.

Никишин перешёл в «Каролину» в апреле прошлого года и сыграл в Кубке Стэнли четыре матча, в которых отдал голевую передачу. В нынешнем сезоне в 56 встречах 24-летний защитник набрал 22 (7+15) очка.

Материалы по теме
Страшная мощь Никишина! Расколол канадца и сразу же нокаутировал американца
Страшная мощь Никишина! Расколол канадца и сразу же нокаутировал американца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android