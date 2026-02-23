«Могу прислать военный самолёт». Трамп пригласил хоккеистов сборной США на торжество

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой американскую сборную на Олимпийских играх — 2026. В финальном матче американская национальная команда одолела Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото. Трамп связался с игроками США по видеосвязи в раздевалке и пригласил их сказать торжественную речь перед жителями страны во вторник. Женская сборная США также завоевала олимпийский титул.

«Мы выступим с посланием о положении дел в стране во вторник вечером. Могу прислать военный самолёт, если хотите. Это самый крутой вечер и самая важная речь года. Мы вас сюда доставим. Должен признаться, я обязан пригласить и женскую команду, иначе, думаю, меня подвергнут импичменту», — цитирует Трампа Le Parisien.