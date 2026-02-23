Форвард «Ойлерз»: сердце разрывается за Макдэвида, золото Олимпиады много значит для него

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Адам Хенрик прокомментировал поражение сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира и заявил, что ему жаль партнёра по команде Коннора Макдэвида.

«Наблюдать за этим гораздо волнительнее, чем играть самому. Было здорово видеть возвращение НХЛ на Олимпийские игры. Сердце разрывается за Коннора Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него, но теперь все узнали, как много он значит для сборной. Об этом знали СМИ и жители Канады, но то, что остальной мир это увидел – это что-то особенное», – цитирует Хенрика пресс-служба клуба.

Макдэвид был признан самым ценным игроком прошедшей Олимпиады по хоккею.