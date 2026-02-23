Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ойлерз»: сердце разрывается за Макдэвида, золото Олимпиады много значит для него

Форвард «Ойлерз»: сердце разрывается за Макдэвида, золото Олимпиады много значит для него
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Адам Хенрик прокомментировал поражение сборной Канады от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира и заявил, что ему жаль партнёра по команде Коннора Макдэвида.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Наблюдать за этим гораздо волнительнее, чем играть самому. Было здорово видеть возвращение НХЛ на Олимпийские игры. Сердце разрывается за Коннора Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него, но теперь все узнали, как много он значит для сборной. Об этом знали СМИ и жители Канады, но то, что остальной мир это увидел – это что-то особенное», – цитирует Хенрика пресс-служба клуба.

Макдэвид был признан самым ценным игроком прошедшей Олимпиады по хоккею.

Материалы по теме
«Я сочувствую ему». Кросби высказался о поражении Макдэвида в финале Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android