Плющев о причине отъезда Ларионова из СКА: зачем нам впаривают туфту и держат за идиотов?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова из расположения клуба. В пятницу армейцы заявили, что специалист «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернётся в понедельник. Сообщалось, что Ларионов отправился в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

«Меня удивило, что нас держат за дураков. Одни сказали, что главный тренер СКА поехал на финал смотреть для команды игроков, другие – на учёбу, третьи – на международные переговоры. Забавно. И вот тут возникла только пара вопросов.

– Каких?
– Извините за мой французский, зачем нам впаривают эту туфту? Зачем российских хоккейных болельщиков кто-то держит за полных идиотов? Хотя когда услышал, что в Милан якобы полетели оба профессора из СКА – и Ларионов, и Захаркин, многое стало понятно. Хотя бы то, откуда появилась туфта», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

«Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА
