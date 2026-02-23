«Теперь у нас есть и министр обороны». Министр войны США — об игре Хеллебайка в финале ОИ

Глава Министерства войны США Пит Хегсет назвал вратаря сборной США по хоккею Коннора Хеллебайка министром обороны. Накануне американцы выиграли олимпийский хоккейный турнир, обыграв в финальном матче Канаду (2:1 ОТ). Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков, установив рекорд по количеству сейвов в финале Олимпиады с участием игроков НХЛ.

«Теперь у нас есть министр войны и министр обороны!» — написал Хегсет в социальной сети X.

С 25 января 2025 года должность министра обороны занимает Пит Хегсет, выдвинутый президентом Дональдом Трампом и утверждённый Сенатом США. В сентябре 2025 года президент Трамп разрешил министру использовать второй, дополнительный исторический титул Secretary of War (военный министр, министр войны).