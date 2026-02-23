«Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему». Р. Ротенберг поздравил США с победой на ОИ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх — 2026 и заявил, что сборная России будет готова к выступлению на ОИ-2030. Сборная России пропустила прошедший турнир по решению Международной федерации хоккея, вместо россиян в соревновании приняла участие команда Франции.

«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему, мы готовы. С наилучшими пожеланиями от сборной России», — написал Ротенберг под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся во Франции. Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Церемония открытия Игр запланирована на 1 февраля, соревнования завершатся 17 февраля.