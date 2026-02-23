Скидки
Хоккей

«Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему». Р. Ротенберг поздравил США с победой на ОИ

«Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему». Р. Ротенберг поздравил США с победой на ОИ
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх — 2026 и заявил, что сборная России будет готова к выступлению на ОИ-2030. Сборная России пропустила прошедший турнир по решению Международной федерации хоккея, вместо россиян в соревновании приняла участие команда Франции.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему, мы готовы. С наилучшими пожеланиями от сборной России», — написал Ротенберг под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся во Франции. Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Церемония открытия Игр запланирована на 1 февраля, соревнования завершатся 17 февраля.

