Трактор – Лада, результат матча 23 февраля 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал победу над «Ладой», забросив две шайбы в концовке
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
4 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Таймазов (Сетдиков) – 02:15 (5x5)     1:1 Чайковски (Кравцов, Джиошвили) – 20:42 (5x5)     2:1 Рыкманов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 29:11 (5x5)     2:2 Граовац (Юрчо, Уильямс) – 54:07 (5x5)     3:2 Светлаков (Коршков) – 58:31 (5x5)     4:2 Кадейкин (Коршков) – 59:00 (5x5)    

На третьей минуте защитник «Лады» Арсен Таймазов забил первый гол. На 21-й минуте защитник «Трактора» Михал Чайковски сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алексей Рыкманов вывел челябинцев вперёд. На 55-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте нападающий Андрей Светлаков вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Александр Кадейкин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 58 матчей, в которых набрал 62 очка, занимая шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 очком после 60 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.

Корешков — о задачах «Трактора» на конец регулярки: главное, чтобы команда была духовитая
