Нападающий сборной США Мэттьюс ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс ответил на вопрос о том, как победы помогут ему в будущем. В воскресенье, 22 февраля, американская команда в решающем матче за золотые медали Олимпийских игр 2026 года обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.

«Я стараюсь жить настоящим моментом», — приводит слова Мэттьюса журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.

«Неважно, кто что говорит, теперь Остон Мэттьюс — победитель», — отметил форвард сборной США Джек Хьюз.

«Вот о чём должны говорить СМИ в Торонто. Остон привёл нас к чемпионству», — заявил защитник национальной команды Куинн Хьюз.

Мэттьюс отметился в финальной встрече результативной передачей, а автором победного гола в овертайме стал Джек Хьюз.