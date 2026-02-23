Скидки
Нападающий сборной США Мэттьюс ответил на вопрос о своём будущем

Комментарии

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс ответил на вопрос о том, как победы помогут ему в будущем. В воскресенье, 22 февраля, американская команда в решающем матче за золотые медали Олимпийских игр 2026 года обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Я стараюсь жить настоящим моментом», — приводит слова Мэттьюса журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.

«Неважно, кто что говорит, теперь Остон Мэттьюс — победитель», — отметил форвард сборной США Джек Хьюз.

«Вот о чём должны говорить СМИ в Торонто. Остон привёл нас к чемпионству», — заявил защитник национальной команды Куинн Хьюз.

Мэттьюс отметился в финальной встрече результативной передачей, а автором победного гола в овертайме стал Джек Хьюз.

