В СКА сообщили, что делегация клуба провела встречи с представителями ИИХФ на ОИ-2026

Пресс-служба СКА сообщила, что делегация клуба приняла участие в деловой программе Олимпийских игр 2026 года, прошедших в Италии.

«Были проведены встречи с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов. В ходе переговоров были определены точки сближения и взаимодействия в области клубного хоккея, включая развитие детского и юношеского спорта, а также подготовки хоккеистов.

Стороны договорились продолжить контакты по намеченным вопросам», — говорится в заявлении СКА.

Напомним, в пятницу армейцы заявили, что главный тренер команды Игорь Ларионов «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернётся в понедельник. Сообщалось, что специалист отправился в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США. Обладателями золотых медалей турнира стали американцы.