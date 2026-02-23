Куликов провёл тренировку с «Флоридой» и может вернуться в состав в начале марта

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов провёл тренировку в общей группе и может вернуться в состав команды в марте. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Отмечается, что хоккеист занимался в бесконтактном свитере.

Сейчас Дмитрий восстанавливается после операции, которую перенёс в октябре из-за разрыва суставной губы плечевого сустава. В нынешнем сезоне на счету Куликова всего два матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Также отмечается, что форварды Томаш Носек и Джона Гаджович могут присоединиться к команде во время гостевой серии, которая начнётся в ночь с 1 на 2 марта, а защитник Аарон Экблад, нападающие Брэд Маршан и Эван Родригес будут готовы к первому матчу «пантер» после перерыва – с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 27 февраля.

Уточняется, что форвард Александр Барков и защитник Сет Джонс занимаются по индивидуальной программе. Дата их возвращения не уточняется.