Начало матча «Сочи» с ЦСКА в КХЛ отложили из-за угрозы атаки БПЛА

Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи отложено на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает КХЛ ТВ. Встреча между «Сочи» и московским ЦСКА должна была начаться в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Новое ориентировочное время начала матча — 18:00 мск.

Южный клуб подошёл к этой встрече с серией из трёх поражений, а армейцы проиграли последние два матча.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 56 встреч, в которых набрал 40 очков, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 70 очками после 58 матчей располагается на пятой строчке Запада.

