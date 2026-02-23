Начало матча «Сочи» с ЦСКА в КХЛ отложили из-за угрозы атаки БПЛА

Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи отложено на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает КХЛ ТВ. Встреча между «Сочи» и московским ЦСКА должна была начаться в 17:00 мск.

Новое ориентировочное время начала матча — 18:00 мск.

Южный клуб подошёл к этой встрече с серией из трёх поражений, а армейцы проиграли последние два матча.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 56 встреч, в которых набрал 40 очков, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 70 очками после 58 матчей располагается на пятой строчке Запада.