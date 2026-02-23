Главный тренер «Трактора» Корешков оценил победу над «Ладой»

Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» (4:2).

«Понравилось хорошее движение «Трактора» во всех линиях. Классно успевали накрывать соперника в зоне атаки, хорошо шли в давление. Много играли в нападении, создавали голевые моменты. В целом контролировали ход всей встречи. Поэтому и победили», — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 58 матчей, в которых набрал 62 очка, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 очком после 60 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.