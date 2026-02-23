Главный тренер «Трактора» Корешков оценил победу над «Ладой»
Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Таймазов (Сетдиков) – 02:15 (5x5) 1:1 Чайковски (Кравцов, Джиошвили) – 20:42 (5x5) 2:1 Рыкманов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 29:11 (5x5) 2:2 Граовац (Юрчо, Уильямс) – 54:07 (5x5) 3:2 Светлаков (Коршков) – 58:31 (5x5) 4:2 Кадейкин (Коршков) – 59:00 (5x5)
«Понравилось хорошее движение «Трактора» во всех линиях. Классно успевали накрывать соперника в зоне атаки, хорошо шли в давление. Много играли в нападении, создавали голевые моменты. В целом контролировали ход всей встречи. Поэтому и победили», — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».
«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 58 матчей, в которых набрал 62 очка, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 очком после 60 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.
