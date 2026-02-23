«У нас вторая игра как под копирку». Десятков — о поражении «Лады» от «Трактора»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«У нас вторая игра как под копирку – домашняя и вот выездная. Мы должны были брать какие-то очки, но из-за индивидуальных действий отдельных игроков, которые, к сожалению, очень сложно просчитать, что такие ошибки могут быть. Тем более у игроков опытных, поигравших достаточно долго и в КХЛ, и по времени. Поэтому здесь такая у нас проблема возникла, как ни странно.

Сейчас в раздевалке об этом поговорили, ребятам объяснили, но две игры подряд она возникает у нас. А так, я считаю, что мы сегодня достойно сражались, сравняли счёт, может, и не совсем по игре, терпели. Знали, что соперник мастеровитый, такая, «жирненькая» команда, конечно. Не могу не отметить ребят – их старание, желание, но вот эти ошибки в конце игры нужно убирать», — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».