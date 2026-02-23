Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафронов — о финале ОИ-2026: расстановка сил такова, что американцы номер один

Сафронов — о финале ОИ-2026: расстановка сил такова, что американцы номер один
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал финал олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Я успел посмотреть только вторую часть третьего периода и овертайм. В данный момент расстановка сил такова, что американцы номер один. Конечно, России не хватает. Но это в первую очередь не хватает нам, россиянам. Думаю, что канадцы и американцы думают сперва о себе и о том, как добиться результата», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 прошёл с 11 по 22 февраля. Сборная России не была допущена до участия в турнире. Впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимали участие игроки НХЛ.

Материалы по теме
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android