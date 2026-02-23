Сафронов — о финале ОИ-2026: расстановка сил такова, что американцы номер один

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал финал олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и США (1:2 ОТ).

«Я успел посмотреть только вторую часть третьего периода и овертайм. В данный момент расстановка сил такова, что американцы номер один. Конечно, России не хватает. Но это в первую очередь не хватает нам, россиянам. Думаю, что канадцы и американцы думают сперва о себе и о том, как добиться результата», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 прошёл с 11 по 22 февраля. Сборная России не была допущена до участия в турнире. Впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимали участие игроки НХЛ.