Сафронов — о финале ОИ-2026: расстановка сил такова, что американцы номер один
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал финал олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Я успел посмотреть только вторую часть третьего периода и овертайм. В данный момент расстановка сил такова, что американцы номер один. Конечно, России не хватает. Но это в первую очередь не хватает нам, россиянам. Думаю, что канадцы и американцы думают сперва о себе и о том, как добиться результата», — приводит слова Сафронова Vprognoze.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 прошёл с 11 по 22 февраля. Сборная России не была допущена до участия в турнире. Впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимали участие игроки НХЛ.
