Вратарь «Нефтехимика» Долганов: Гришин — коммуникабельный, лёгкий и справедливый тренер

Вратарь «Нефтехимика» Долганов: Гришин — коммуникабельный, лёгкий и справедливый тренер
Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов заявил, что главный тренер нижнекамского клуба Игорь Гришин — лёгкий и справедливый тренер.

«Гришин — коммуникабельный, лёгкий! Но самое главное, что он справедливый тренер. Думаю, благодаря этому команда показывает результат, интересный хоккей. Как он сказал в одном из интервью: «Будет весёлый хоккей, будет и болельщикам интересно». Думаю, им нравится наше выступление в этом сезоне», — приводит слова Долганова Legalbet.

Игорь Гришин работает в «Нефтехимике» с 2025 года. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах.

