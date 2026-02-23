Трамп опубликовал ИИ-видео, в котором играет в хоккей со сборной Канады

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, на котором играет в хоккей со сборной Канады. В ролике глава США в деловом костюме забил гол и подрался с канадцем.

В воскресенье, 22 февраля, национальная команда США обыграла канадцев в финале Олимпиады-2026 со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото. Сразу после победы Трамп связался с игроками США по видеосвязи в раздевалке и пригласил их сказать торжественную речь перед жителями страны во вторник. Отметим, что женская сборная США также завоевала олимпийский титул.