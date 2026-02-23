В НХЛ оценили первую Олимпиаду с участием игроков лиги за 12 лет

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, оправдали ли его ожидания первые за 12 лет Олимпийские игры с участием игроков Национальной хоккейной лиги.

— Что вы думаете о первых Олимпийских играх с участием НХЛ за 12 лет? Оправдал ли турнир ваши ожидания?

— Это был хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Мужской олимпийский хоккейный турнир проходил в Милане с 11 по 22 февраля. В финале Олимпиады-2026 встретились сборные Канады и США, игра завершилась победой американцев со счётом 2:1 в овертайме.