Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Сегодня, 23 февраля, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 4:3.

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Динамо» Егор Бориков сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Тимур Муханов вывел нижегородцев вперёд. На 33-й минуте форвард минчан Алекс Лимож восстановил равенство в счёте.

На 34-й минуте нападающий Илья Усов вывел гостей вперёд. На 37-й минуте форвард хозяев Василий Атанасов вновь сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сэм Энас вывел белорусский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.