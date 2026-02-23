Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Поделиться
Сегодня, 23 февраля, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5) 1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4) 2:1 Муханов – 25:28 (5x5) 2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5) 2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5) 3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5) 3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)
На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Динамо» Егор Бориков сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Тимур Муханов вывел нижегородцев вперёд. На 33-й минуте форвард минчан Алекс Лимож восстановил равенство в счёте.
На 34-й минуте нападающий Илья Усов вывел гостей вперёд. На 37-й минуте форвард хозяев Василий Атанасов вновь сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сэм Энас вывел белорусский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
19:30
-
19:20
-
19:02
-
18:55
-
18:26
-
18:04
-
17:48
-
17:36
-
17:19
-
16:58
-
16:46
-
16:34
-
16:12
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
10:45
-
10:23
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20