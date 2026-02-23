Скидки
Торпедо – Динамо Мн, результат матча 23 февраля 2026 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в Нижнем Новгороде


Сегодня, 23 февраля, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Динамо» Егор Бориков сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Тимур Муханов вывел нижегородцев вперёд. На 33-й минуте форвард минчан Алекс Лимож восстановил равенство в счёте.

На 34-й минуте нападающий Илья Усов вывел гостей вперёд. На 37-й минуте форвард хозяев Василий Атанасов вновь сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сэм Энас вывел белорусский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
