Сэм Энас стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром в истории команды в лиге, опередив Джеффа Плэтта. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5) 1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4) 2:1 Муханов – 25:28 (5x5) 2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5) 2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5) 3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5) 3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)
Таким образом, на счету Энаса стало 179 очков, он сместил Пэтта, набравшего 177 очков. Следом идут Мэтт Эллисон (166), Виталий Пинчук (153) и Андрей Стась (146).
В нынешнем сезоне 32-летний Энас провёл 57 матчей, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами.
Минское «Динамо» набрало 78 очков после 59 встреч, расположившись на второй строчке Западной конференции.
