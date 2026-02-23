Сэм Энас стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром в истории команды в лиге, опередив Джеффа Плэтта. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Таким образом, на счету Энаса стало 179 очков, он сместил Пэтта, набравшего 177 очков. Следом идут Мэтт Эллисон (166), Виталий Пинчук (153) и Андрей Стась (146).

В нынешнем сезоне 32-летний Энас провёл 57 матчей, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами.

Минское «Динамо» набрало 78 очков после 59 встреч, расположившись на второй строчке Западной конференции.