Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА прерван после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА прерван, болельщиков призвали эвакуироваться с трибун.

«Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», – объявил диктор по стадиону, после чего зрители покинули трибуны.

Ранее начало встречи было перенесено с 17:00 мск на 18:15 из-за угрозы атаки БПЛА. Команды успели сыграть один период, в котором не открыли счёт.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

