Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ ответил, сможет ли Макдэвид пережить третье поражение в финале за полтора года

Босс НХЛ ответил, сможет ли Макдэвид пережить третье поражение в финале за полтора года
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли выразил мнение, что нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вернётся ещё сильнее после третьего поражения в финале за полтора года. В воскресенье, 22 февраля, канадцы проиграли США в борьбе за золотые медали Олимпиады-2026 со счётом 1:2 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

— Макдэвид проиграл свой третий финал за последние полтора года. Как вы считаете, сможет ли Коннор пережить это и вернуться ещё сильнее?
— Стойкость Коннора и его страсть к победе — это часть того, что делает его великим игроком. Он вернётся сильнее, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Макдэвид был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Канадец установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Всего Макдэвид провёл шесть матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Финал Олимпиады-2026 — величайший матч в истории! Нашлось бы в нём место сборной России?
Финал Олимпиады-2026 — величайший матч в истории! Нашлось бы в нём место сборной России?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android