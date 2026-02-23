Босс НХЛ ответил, сможет ли Макдэвид пережить третье поражение в финале за полтора года

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли выразил мнение, что нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вернётся ещё сильнее после третьего поражения в финале за полтора года. В воскресенье, 22 февраля, канадцы проиграли США в борьбе за золотые медали Олимпиады-2026 со счётом 1:2 в овертайме.

— Макдэвид проиграл свой третий финал за последние полтора года. Как вы считаете, сможет ли Коннор пережить это и вернуться ещё сильнее?

— Стойкость Коннора и его страсть к победе — это часть того, что делает его великим игроком. Он вернётся сильнее, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Макдэвид был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Канадец установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Всего Макдэвид провёл шесть матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.