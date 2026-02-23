Скидки
ФХР отстранила от работы трёх арбитров матча ВХЛ «Норильск» — «Омские Крылья»

ФХР отстранила от работы трёх арбитров матча ВХЛ «Норильск» — «Омские Крылья»
Комментарии

Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига осудили поведение судей после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями» в ВХЛ. Игра прошла 21 февраля в Норильске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
1 : 3
Омские Крылья
Омск
0:1 Егоров – 08:46 (5x5)     1:1 Скориков (Мельниченко) – 24:15 (5x5)     1:2 Локтев (Аноховский) – 36:53 (5x4)     1:3 Локтев (Малов, Чмыхов) – 58:03 (5x4)    

«Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Скугарев в состоянии алкогольного опьянения демонстрирует действия, носящие явно неэтичный характер. При этом на видео присутствуют коллеги Скугарева, находящиеся ещё в более сильной степени опьянения.

