ФХР отстранила от работы трёх арбитров матча ВХЛ «Норильск» — «Омские Крылья»

Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига осудили поведение судей после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями» в ВХЛ. Игра прошла 21 февраля в Норильске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Скугарев в состоянии алкогольного опьянения демонстрирует действия, носящие явно неэтичный характер. При этом на видео присутствуют коллеги Скугарева, находящиеся ещё в более сильной степени опьянения.