Чайковски: в «Тракторе» все пацаны классные. Мне легко было заходить в команду

Чайковски: в «Тракторе» все пацаны классные. Мне легко было заходить в команду
Защитник «Трактора» Михал Чайковски высказался о победе над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Таймазов (Сетдиков) – 02:15 (5x5)     1:1 Чайковски (Кравцов, Джиошвили) – 20:42 (5x5)     2:1 Рыкманов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 29:11 (5x5)     2:2 Граовац (Юрчо, Уильямс) – 54:07 (5x5)     3:2 Светлаков (Коршков) – 58:31 (5x5)     4:2 Кадейкин (Коршков) – 59:00 (5x5)    

«В КХЛ не бывает лёгких игр, против любых соперников тяжело. Для нас хорошо, что мы выиграли этот матч, так что все – молодцы. Дали сопернику сравнять счёт? Это хоккей, так бывает. Мы всё равно вернулись в игру и победили.

Мой первый гол за «Трактор»? Я открылся на дальней штанге, Виталий Кравцов отдал хороший пас, и мне оставалось только попасть в ворота. Впечатления от игры в Челябинске? Я очень рад, что договорился с «Трактором». Некоторых пацанов я знал, поэтому мне легко было заходить в команду. Здесь мне всё нравится. В «Тракторе» все пацаны классные», — приводит слова Чайковски сайт КХЛ.

