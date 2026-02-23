Чайковски: в «Тракторе» все пацаны классные. Мне легко было заходить в команду

Защитник «Трактора» Михал Чайковски высказался о победе над «Ладой» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В КХЛ не бывает лёгких игр, против любых соперников тяжело. Для нас хорошо, что мы выиграли этот матч, так что все – молодцы. Дали сопернику сравнять счёт? Это хоккей, так бывает. Мы всё равно вернулись в игру и победили.

Мой первый гол за «Трактор»? Я открылся на дальней штанге, Виталий Кравцов отдал хороший пас, и мне оставалось только попасть в ворота. Впечатления от игры в Челябинске? Я очень рад, что договорился с «Трактором». Некоторых пацанов я знал, поэтому мне легко было заходить в команду. Здесь мне всё нравится. В «Тракторе» все пацаны классные», — приводит слова Чайковски сайт КХЛ.