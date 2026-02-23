Скидки
Каменский ответил на вопрос о возможном переносе домашних игр «Сочи» в другой регион

Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о переносе матча регулярного чемпионата между «Сочи» и ЦСКА, остановленного после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Если матч отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, то это вполне нормальное решение. Сначала перенесли по соображениям безопасности, потом начали, потом снова отменили — ну, значит, обстановка сложилась такая. В любом случае главное, чтобы безопасность людей была обеспечена. Это правильное решение.

Что касается возможного пересмотра и переноса игр «Сочи» в другой регион, подальше от юга, я не могу вам этого сказать сейчас. Как я могу знать? Очевидно, КХЛ будет собираться, следить за ситуацией. Если будет реальная опасность для людей, то, конечно, лига будет принимать соответствующие решения. Будем смотреть по обстановке», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Ранее лига объявила о том, что матч между «Сочи» и ЦСКА, остановленный в понедельник после первого периода при счёте 0:0, возобновлён не будет. О дальнейшем решении по матчу будет известно позже.

