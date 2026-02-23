Скидки
Нападающий минского «Динамо» Энас оценил победу над «Торпедо»

Нападающий минского «Динамо» Энас оценил победу над «Торпедо»
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал победу над «Торпедо» (4:3) и высказался о своём бомбардирском рекорде за белорусский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

– Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции, – это очень важно. «Торпедо» – команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.

– Твой гол был невероятным – бросок с бэкхенда, в верхний угол. Как ты забил?
– Я увидел гол Лимо [Алекс Лимож] с бэкхенда и подумал про себя: «Не помню, когда в последний раз забивал с бэкхенда». А потом он сделал отличную передачу, я попытался отдать пас, шайба оказалась у меня на обратной стороне крюка. Я просто подумал, что попробую, как Лимо, забью в ворота с бэкхенда, и, к счастью, получилось.

– Ты побил ещё один рекорд, наибольшее количество очков за минское «Динамо» в истории КХЛ. Сколько рекордов ещё планируешь побить в этом сезоне?
– Если бы ситуация была неблагоприятной, я бы не оставался здесь столько лет. Думаю, Минск стал для меня и моей жены вторым домом, нам здесь очень нравится, — приводит слова Энаса пресс-служба минского «Динамо».

