Нападающий минского «Динамо» Энас оценил победу над «Торпедо»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал победу над «Торпедо» (4:3) и высказался о своём бомбардирском рекорде за белорусский клуб.

– Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции, – это очень важно. «Торпедо» – команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.

– Твой гол был невероятным – бросок с бэкхенда, в верхний угол. Как ты забил?

– Я увидел гол Лимо [Алекс Лимож] с бэкхенда и подумал про себя: «Не помню, когда в последний раз забивал с бэкхенда». А потом он сделал отличную передачу, я попытался отдать пас, шайба оказалась у меня на обратной стороне крюка. Я просто подумал, что попробую, как Лимо, забью в ворота с бэкхенда, и, к счастью, получилось.

– Ты побил ещё один рекорд, наибольшее количество очков за минское «Динамо» в истории КХЛ. Сколько рекордов ещё планируешь побить в этом сезоне?

– Если бы ситуация была неблагоприятной, я бы не оставался здесь столько лет. Думаю, Минск стал для меня и моей жены вторым домом, нам здесь очень нравится, — приводит слова Энаса пресс-служба минского «Динамо».