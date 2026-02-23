Главный тренер минского «Динамо»: «Торпедо» — хорошая команда. Мы счастливы её обыграть

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Не могу сказать, что была «игра от ножа», мне показалась, она была инертная как с нашей стороны, так и со стороны «Торпедо». Здорово, что забили свои моменты, вытащили. И в третьем периоде всё-таки довели матч до победы, Вася [Демченко] нам помог.

– Ваша команда в этом сезоне стабильно обыгрывает «Торпедо». За счёт чего?

– Знаете, я помню, когда мы не могли «Торпедо» обыграть. Бывает у команд такое. Я не суеверный человек. Надо работать, надо понимать, за счёт чего обыгрывает команда, стараться побеждать. У нас есть команда, которую мы тоже не можем обыгрывать. Но нужно делать выводы, стараться победить.

– Вы подчеркнули, что какая-то инертность была сегодня в игре. С чем это связано? Усталость от большого количества матчей регулярного сезона?

– Нет, я думаю, что в Нижнем вся игра на нервах. Немного выхлестнулись. С хорошей командой играло «Торпедо» в прошлом матче, мы играли с хорошей командой. Мне показалось, что игры здесь всегда проходят поинтереснее.

– Это было на руку минскому «Динамо» или для обеих команд не было преимущества?

– Поверьте, в сезоне очень много таких игр бывает. Их можно и выиграть, и можно проиграть. Идёт такая череда игр, идёт работа. Мне просто показалось, что в Нижнем всегда так. И у нас такая же атмосфера хорошая. У нас тоже такой нерв присутствует. Мы всё-таки играли с командой, по таблице следующей от нас.

– Согласитесь с тем, что при равном количестве опасных моментов исход матча решило высокое мастерство ваших исполнителей?

– Я с вами согласен. У нас сейчас нет Пинчука, нет Андрея Стася, который может помочь на точке, есть проблемы в середине. Но у нас достаточно мастерства. Нам нужно решать другие моменты. Не надо делать подарков сопернику. Там хорошая команда, которая исполнит «1 в 0», ребята быстрые. Об этом я говорю.

– Вы сказали, что вам нравится играть против больших команд. «Торпедо» – большая команда, по вашему мнению?

– «Торпедо» – хорошая команда. Она идёт в четвёрке Запада. Мы счастливы её обыграть, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».