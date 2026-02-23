«Меня неправильно поняли». Квартальнов — о своём недовольстве трансфером Спунера

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Торпедо» (4:3) высказался об игре форварда белорусского клуба Райана Спунера. Нападающий отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
– Когда Райан Спунер переходил в «Динамо», вы скептически это восприняли. Сейчас, получается, он в нужный момент оказался в команде?
– Меня неправильно поняли. Он мастер, он может играть с шайбой, видит поле – у него это не отнять. Его нужно немного подготовить функционально, вот и всё, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».
34-летний канадец стал игроком минского «Динамо» в конце января 2026 года. В текущем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть встреч. За китайский клуб Спунер провёл 31 игру, в которой набрал 20 (5+15) очков. За минчан Райан сыграл семь матчей и заработал 8 (0+8) очков.
