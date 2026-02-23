Скидки
«Меня неправильно поняли». Квартальнов — о своём недовольстве трансфером Спунера

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Торпедо» (4:3) высказался об игре форварда белорусского клуба Райана Спунера. Нападающий отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

– Когда Райан Спунер переходил в «Динамо», вы скептически это восприняли. Сейчас, получается, он в нужный момент оказался в команде?
– Меня неправильно поняли. Он мастер, он может играть с шайбой, видит поле – у него это не отнять. Его нужно немного подготовить функционально, вот и всё, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

34-летний канадец стал игроком минского «Динамо» в конце января 2026 года. В текущем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть встреч. За китайский клуб Спунер провёл 31 игру, в которой набрал 20 (5+15) очков. За минчан Райан сыграл семь матчей и заработал 8 (0+8) очков.

