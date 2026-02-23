Скидки
Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от минского «Динамо»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4) и заявил, что у его команды были хорошие шансы, чтобы отыграться.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

«Первый период хотелось сыграть агрессивнее и ярче, чем получилось, хотя мы его и выиграли. Начиная со второго периода, наша игра, особенно в атаке, была значительно лучше. Были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру. Но «Динамо» свои моменты использовало лучше. Понимали, выходя на второй период, что не надо давать сопернику шанс. Но удалились и допустили атаки с ходу. Это вопросы к нам, а не к сопернику.

Мне не понравился четвёртый гол в наши ворота. Мы не должны так играть. Первая смена после заброшенной шайбы особенно важна. Концентрация должна быть другая. По поводу трёх первых пропущенных шайб – если соперник делает три-четыре передачи в касание и бросает в касание, то тут сложно что-то сделать. Это мастерство соперника и яркое проявление индивидуальных качеств их хоккеистов», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в Нижнем Новгороде
