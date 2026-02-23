Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4) и заявил, что у его команды были хорошие шансы, чтобы отыграться.

«Первый период хотелось сыграть агрессивнее и ярче, чем получилось, хотя мы его и выиграли. Начиная со второго периода, наша игра, особенно в атаке, была значительно лучше. Были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру. Но «Динамо» свои моменты использовало лучше. Понимали, выходя на второй период, что не надо давать сопернику шанс. Но удалились и допустили атаки с ходу. Это вопросы к нам, а не к сопернику.

Мне не понравился четвёртый гол в наши ворота. Мы не должны так играть. Первая смена после заброшенной шайбы особенно важна. Концентрация должна быть другая. По поводу трёх первых пропущенных шайб – если соперник делает три-четыре передачи в касание и бросает в касание, то тут сложно что-то сделать. Это мастерство соперника и яркое проявление индивидуальных качеств их хоккеистов», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.